Терешкова рассказала, что планирует делать после ухода из мэрии Новосибирска

Терешкова рассказала, чем планирует заниматься после ухода из мэрии Новосибирска.

В своем телеграм-канале вице-мэра Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

Она написала, что такое решение было трудным для нее.

«Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит», — написала Терешкова.

Позже она поделилась, что к ней уже поступил ряд предложений, которые экс-вице-мэра рассмотрит позже.

«Но сначала хочу, как мечтал мой муж на протяжении этих 10 лет, побыть дома, с семьей», — рассказала Анна Infopro54.

Терешкова планирует отдохнуть месяц. Она также рассказала, что не хочет покидать Новосибирск, в результате чего предложения «извне» не будут рассматриваться.

Напомним, что Сиб.фм собрал топ-10 кадров с яркими нарядами вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой.