Ученые из Новосибирска написали новую историю Сибири

Новосибирские ученые написали новую историю Сибири.

Ученые СО РАН представили третий том исследования по истории Сибири, который охватывает период Нового времени. Сейчас продолжается работа над четвертым, финальным томом.

Презентация прошла 13 мая в Институте истории СО РАН в Академгородке Новосибирска.

«В уникальном издании, которое сегодня было презентовано в Институте, отражается историческое развитие Сибири – это опыт сохранения культур, сбережения традиций, основанный на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Знания о прошлом помогут лучше понять логику текущих событий, сориентироваться в бурных информационных потоках, отличить правду от вымысла и приобрести современным поколениям сибиряков новые созидающие смыслы», – рассказала заместитель губернатора области Ирина Мануйлова.

Она отметила важность работы ученых по популяризации важнейших событий истории Отечества и продвижению достоверных данных.

По ее словам, правительство региона тесно взаимодействует с научным сообществом для реализации поставленных президентом России задач.

С 2009 года идет работа над изданием «История Сибири». Сборник создается коллективом ученых из Института истории СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН и других научных организаций. Планируется четыре тома. Первые два, посвященные периодам от каменного века до средневековья, вышли в 2019 году.

В 1967–1969 годах был опубликован пятитомный труд под названием «История Сибири».

Напомним, что ученые из Новосибирска создали импортозамещающий ветпрепарат.