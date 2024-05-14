В Новосибирске 7 человек незаконно присвоили земельные участки

7 жителей Новосибирска подозреваются в незаконном присвоении земельных участков на 13 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД и прокуратуры по Новосибирской области, в региональном центре возбудили уголовное дело в отношении семи местных жителей в возрасте от 54 до 58 лет. Их подозревают в мошенничестве с муниципальными земельными участками.

По данным ведомства, обвиняемые нашли бесхозные участки в Калининском районе и оформили их на себя, подделав документы. Росреестр подтвердил эти сделки.

Таким образом, они похитили девять участков на сумму более 13 миллионов рублей.

Один из обвиняемых находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что СК завершил расследование дела по факту нападения на журналистов в Новосибирске.