В Новосибирской области у 14-летнего мальчика отнялась нога после укуса ядовитой змеи

Гадюка укусила школьника, врачи вовремя спасли его.

Об этом Сиб.фм сообщили родители пострадавшего мальчика. По их словам, инцидент произошёл 12 мая в Чановском районе недалеко от дер. Север. Их 14-летний сын вместе с 75-летним дедушкой отправился в лес на охоту. Там на мальчика напала гадюка. Ядовитое животное укусила его за ногу в районе колено.

«Сын был в шортах, и она укусила его за голую ногу. Он сильно заплакал и был шокирован. Дед взял нож и убил гадюку. Затем оказал внуку первую необходимую помощь, но он не смог дальше идти сам. Нога буквально отнялась у него. Дед сильно напугался за жизнь мальчика, взял его на руки и побежал в медпункт. Там ему поставили укол и изъяли яд. Сейчас сын сидит дома, состояние его улучшается», – заявила мать пострадавшего подростка Екатерина П.

По словам женщины, в лесу Чановского района жители часто сталкиваются со змеями, но не все они ядовитые. А её сына Артёма укусила именно смертельно опасная змея.

Как сообщил главный герпетолог Сибирского серпентария Василий Кокенко, в Новосибирской области обитают пять видов змей, три из них ядовитые. Гадюку, которая укусила мальчика, можно встретить на правом берегу Оби, а также на севере региона.

Говоря об опасности встречи с ядовитыми змеями, эксперт подчеркнул, что достаточно лишь правильно одеваться при выходе на природу. Сапоги или высокие кроссовки, брюки, не облегающие ногу вплотную, не дадут змее укусить человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ядовитая змея напала на ребенка в санатории под Новосибирском.