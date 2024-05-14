В Новосибирской области в ДТП с легковушкой и фурой погиб пассажир

В Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, 13 мая в вечернее время суток на трассе Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария.

По данным ведомства, около 23:20 41-летний мужчина за рулем Kia K5 двигался по трассе в сторону областного центра. Сотрудники ДПС потребовали остановить автомобиль на 105-м км дороги, но водитель не послушался. Проехав еще 16 км, он не справился с управлением и врезался в грузовик Scania.

В результате аварии 44-летний пассажир Kia скончался на месте. Водитель иномарки оказался пьян, он отказался от медосвидетельствования. Мужчину доставили в районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что при столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель Subaru в Новосибирске.