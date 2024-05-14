В Омске стартовал сезон озеленения в рамках «Зеленой среды»

Экологический проект по созданию новых зеленых пространств реализуется в городе при поддержке «Газпром нефти» с 2023 года.

На Соборной площади города высадили рощу сибирских абрикосов. Она украсила собой территорию Успенского кафедрального собора и стала частью городского сквера, где проводятся главные мероприятия. Бело-розовые цветки абрикосовых деревьев станут гармоничной декорацией центральной площади Омска.

В озеленении приняли участие волонтеры Омского НПЗ, а также профессиональные агрономы. Экоакция является частью программы социальных инвестиций «Родные города».

За прошедший год компания «Газпром нефть» благоустроила и озеленила более 10 площадок в Омске, включая территории у Хоккейной академии «Авангард», городского музея «Искусство Омска», музея «Омская крепость», Центра единоборств, а также территории, прилегающие к ряду учебных заведений города.

Подбирались деревья и кустарники, устойчивые к омскому климату. Город украсили новые липы, черемухи, рябины, яблони, клены и хвойные. В акциях участвовали известные спортсмены, такие как хоккеисты Дамир Шарипзянов и Антон Курьянов, а также звезды ММА — Александр Шлеменко и Андрей Корешков.

Всего в 2023 году по проекту «Зеленая среда» в регионах деятельности компании «Газпром нефть» было посажено более 2,2 миллионов деревьев.

Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»:

«С помощью нашего проекта «Зеленая среда» мы стараемся улучшать жизненное пространство омичей. Создавая зеленые и уютные скверы в самых посещаемых местах, мы не просто заботимся об экологии, мы хотим, чтобы солнечный и радушный Омск расцветал. Наши волонтёры и местные жители вместе делают Омск таким, каким они хотят его видеть – настоящим городом-садом».