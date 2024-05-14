В Сибири стали чаще брать ипотеку на частные дома

По итогам четырех месяцев сибиряки оформили в ВТБ на покупку и строительство индивидуальных домов порядка 330 кредитов на 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. Это на 18% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Среди регионов Сибири чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Новосибирской области (порядка 550 млн рублей), на втором месте Красноярский край (376 млн рублей), третье место занимает Иркутская область (около 300 млн руб).

За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В масштабах страны в апреле уже почти 60% клиентов банка провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость у сибиряков составил по итогам четырех месяцев 5,2 млн рублей.

Большинство россиян-клиентов банка (81%) приобретают готовые дома. Их средняя площадь по итогам прошлого месяца составила 146 кв. метров, снизившись за год на 14 кв. метров.

«Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки. В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 трлн, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше. В мае мы расширили наше предложение на этом рынке, запустив ипотеку на земельные участки. Пока продукт доступен в нескольких регионах, но уже в ближайшее время он будет масштабирован на всю страну. В условиях дефицита готовых жилых домов программа позволит клиентам купить участок и самостоятельно построить дом на собственные или кредитные средства», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что дальнейшее развитие рынка загородной недвижимости поддержит планируемый запуск механизма эскроу-счетов. На рынке многоквартирных домов этот инструмент повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.

В целом по стране по оценке экспертов, по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 млрд рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Клиенты банка по итогам четырех месяцев 2024 года оформили более 3,2 тысячи кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд рублей, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.