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общество

В Стрежевом Томской области выпал снег 14 мая

Фото: соцсети

В Томской области в городе Стрежевой 14 мая выпал снег.

В Томской области в городе Стрежевой выпал снег. Мэр Валерий Дениченко поделился фотографиями в своем телеграм-канале, подписав, что опубликовывает их для иногородних подписчиков.

По данным Gismeteo, в Стрежевом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха — +5 — +9 градусов. 17 мая температура поднимется до +10 градусов.

В комментариях под постом мэра пользователи отнеслись к подобным погодным явлениям с юмором. Многие шутят: «Какой красивый май».

Напомним, что заморозки до -4 градусов придут в Новосибирскую область.

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Нина Раневская
Журналист

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