16 мая в Новосибирской области состоятся учения по пресечению теракта

16 мая в Новосибирской области пройдут учения по пресечению теракта.

На территории рабочего поселка Кольцово в Новосибирской области 16 мая пройдут специальные учения.

Так, должны состояться учения «Технология», которые направлены на пресечение условного террористического акта.

В ФСБ сообщили, что мероприятие будет проходить на биологически опасном объекте — «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Учения нужны, чтобы протестировать совместную работу служб при угрозе биологического заражения и распространения опасных инфекций. Участие примут силовики, должностные лица власти, сотрудники медицинских служб и Роспотребнадзора.

При этом на время учений не будет ограничений на передвижение жителей и транспорта.

Напомним, что пожар на свалке в Новосибирске произошел из-за нарушений в работе «САХ».