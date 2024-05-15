16 мая в Новосибирской области состоятся учения по пресечению теракта

16 мая в Новосибирской области пройдут учения по пресечению теракта.
На территории рабочего поселка Кольцово в Новосибирской области 16 мая пройдут специальные учения.
Так, должны состояться учения «Технология», которые направлены на пресечение условного террористического акта.
В ФСБ сообщили, что мероприятие будет проходить на биологически опасном объекте — «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Учения нужны, чтобы протестировать совместную работу служб при угрозе биологического заражения и распространения опасных инфекций. Участие примут силовики, должностные лица власти, сотрудники медицинских служб и Роспотребнадзора.
При этом на время учений не будет ограничений на передвижение жителей и транспорта.
Напомним, что пожар на свалке в Новосибирске произошел из-за нарушений в работе «САХ».