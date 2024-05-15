23 мая жители Новосибирска смогут увидеть «цветочную» Луну

23 мая в Новосибирске можно будет наблюдать «цветочную» Луну.

На сайте Большого новосибирского планетария появилась информация о том, что 23 мая жители регионального центра смогут наблюдать «цветочное» полнолуние.

Отмечается, что Луна в этот день сама не изменит форму или цвет. Она получила свое название по другой причине.

«Луна будет находиться в созвездии Весов, а своей полной фазы достигнет в 20:53 по новосибирскому времени», — рассказали специалисты.

Рядом с Луной будет находиться яркая звезда Антарес — самая яркая в созвездии Скорпиона, которую при хорошей погоде можно будет увидеть в нескольких десятках километров от Новосибирска.

«Цветочное» полнолуние — это начало сезона цветения в Северном полушарии. Оно наступает в это время или чуть раньше.

Напомним, что в Новосибирской области после жары похолодает до +14.