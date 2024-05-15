Большинство сибирских организаций выбирают телефонию от «Ростелекома»

«Ростелеком» подтвердил лидерские позиции на рынке IP-телефонии для бизнеса. Такие данные озвучены независимым аналитическим агентством «ТМТ Консалтинг» по итогам 2023 года. В Новосибирской области услугой провайдера «Виртуальная АТС» (ВАТС) пользуются свыше 3000 предприятий.

В исследовании аналитиков отмечается, что к 2028 году рынок виртуальной телефонии может вырасти вдвое. Эксперты «Ростелекома» видят в качестве одного из драйверов роста сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП).

«В Новосибирской области предприятия сектора МСП активно внедряют цифровые системы в производственный процесс, в том числе ВАТС, понимая, что такой подход позволяет снизить финансовые издержки и оптимизировать бизнес-процесс. Оценить возможности сервиса можно бесплатно в течение тестового периода, который длится 14 дней», — рассказал директор департамента продаж среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Игорь Беляев.

Согласно исследованию провайдера, использование ВАТС на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, в 2,4 раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни бизнеса.

«Один из главных факторов востребованности услуги — широкий функционал. Подключив ВАТС, помимо качественной интернет-телефонии руководители получают эффективный комплекс бизнес-инструментов. Решение можно развернуть на предприятии любого масштаба, при этом нет необходимости приобретения дополнительного оборудования», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Сервис работает с применением технологий искусственного интеллекта. Так, функция аналитики речи позволяет оценить навыки операторов и эффективно управлять нагрузкой на персонал. Интеграция с CRM заказчиков повышает эффективность продаж и обслуживания. Сервисы коллтрекинга помогают оптимизировать маркетинговый бюджет.

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