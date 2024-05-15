Ещё три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

Один из отрезков проходит недалеко от села Владимировка, другой – рядом с селом Лебедево. Сейчас на объекте ведется фрезерование старого дорожного полотна.



«Подрядчик отфрезерует асфальтобетонное покрытие, устроит выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, а также нанесет разметку», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Напомним, в 2023 году дорожники обновили почти 20 км дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Ремонтные работы проходили на четырех участках недалеко от сел Степногутово, Лебедево и Лекарственное.

Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф