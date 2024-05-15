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общество

Ещё три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

Фото: Правительство Новосибирской области

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» дорожники проведут ремонтные работы на трех участках дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе общей протяженностью 8,4 км. Работы уже начались.

Один из отрезков проходит недалеко от села Владимировка, другой – рядом с селом Лебедево. Сейчас на объекте ведется фрезерование старого дорожного полотна.

«Подрядчик отфрезерует асфальтобетонное покрытие, устроит выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, а также нанесет разметку», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в 2023 году дорожники обновили почти 20 км дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Ремонтные работы проходили на четырех участках недалеко от сел Степногутово, Лебедево и Лекарственное.

Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Для справки
Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф

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Роман Чугаев
Журналист

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