На тушение свалки у Хилокского рынка в Новосибирске отправили дополнительную технику

На ликвидацию пожара на свалке у Хилокского рынка в Новосибирске направили дополнительную технику.

15 мая утром в Новосибирске продолжают ликвидацию огня на Левобережном полигоне. Ночью там работали восемь единиц техники, сейчас — четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарные и поливочные машины, а также самосвалы. В планах задействовать еще один бульдозер. Об сообщает МУП «Спецавтохозяйство» на своей странице в «ВКонтакте».

По последним данным, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Накануне удалось локализовать открытое пламя. Сейчас специалисты выполняют работу по ликвидации задымления: засыпают очаги грунтом, проливают водой.

«В работах по ликвидации задымления задействовано 30 сотрудников МУП «САХ». Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня. Потушить пожар на любых объектах размещения отходов можно только с помощью пересыпки грунта и тяжелой техники», — пишет МУП САХ.

Напомним, что специалисты взяли пробы воздуха вблизи горящего полигона в Новосибирске.