На возведение мемориала в честь павших героев России в Новосибирской области направлено 90 тонн искитимского цемента

АО «ХК «Сибцем» поддержало возведение мемориального комплекса в честь павших героев России, участников специальной военной операции, бойцов 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. На строительство сооружения отгружено 90 тонн цемента, выпущенного АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»).

Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 4 мая в селе Шилово Новосибирской области. В митинге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, главный федеральный инспектор региона Николай Буймов, глава Новосибирского района Андрей Михайлов, председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков, врио командира войсковой части 55433 подполковник Константин Терновский, а также юнармейцы, воспитанники патриотических клубов, ветераны, военнослужащие. Холдинг «Сибирский цемент» на мероприятии представляли директор департамента по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Елена Луткова и директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин.

В мероприятии приняли участие почти пять тысяч человек. В ходе митинга зажжен вечный огонь, доставленный с Монумента Славы в Новосибирске. Состоялась церемония возложения цветов и венков, прошли военно-спортивные и вокально-хореографические показательные выступления с торжественным разворотом масштабной копии Знамени Победы и праздничным салютом.