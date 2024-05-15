Новосибирские врачи помогли 17-летней девочке с ДЦП, которая не могла ходить

Врачи из Новосибирска помогли 17-летней девочке с диагнозом ДЦП, которая не могла ходить.

Врачи НИИТО имени Цивьяна в Новосибирске спасли 17-летнюю девушку Викторию, у которой диагностировали детский церебральный паралич.

Из-за болезни у нее развилась деформация ступней, и она не могла ходить самостоятельно.

Родители девушки уже почти смирились с тем фактом, что их дочери, возможно, придется провести всю жизнь в инвалидном кресле. Однако в 2023 году они все же решили приехать на консультацию в Новосибирск. Там Викторию осмотрел Вадим Кожевников, заведующий отделением детской и подростковой ортопедии и вертебрологии. Он посоветовал им как можно скорее оформлять квоту.

Сейчас Виктория проходит реабилитацию после операции. Это непростой период, но родители девушки убеждены, что их дочери стало лучше.

«Персонал поддерживает дочь, заботятся о ней, сопереживают, подбадривают. Мы очень благодарны Вадиму Витальевичу за то, что он появился в нашей жизни. Теперь мы точно знаем, в России есть врачи с золотыми руками», — рассказала Вера Меленчук.

Виктория пройдет другие стадии лечения, и следующим этапом станет хирургическая коррекция деформации стоп.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали новый способ очистки труб при нефтедобыче.