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общество

Новосибирский актер Кологривый позаботился о девушках на съемках в Саратове

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

На съемках в Саратове новосибирский актер Кологривый позаботился о девушках.

Никита Кологривый, актер из Новосибирска, позаботился о девушках на съемочной площадке в Саратове.

На футбольном стадионе «Локомотив» Кологривый заметил, что девушки-актрисы замерзли, и предложил их укрыть. Этот момент коллега по цеху сняла на скрытую камеру. Новосибирец заметил это, выполнил кувырок и поцеловал камеру. Видео с моментом со съемочной площадки быстро разлетелось.

Уточним, что в данный момент проходят съемки сериала о музыкальной группе «Комбинация». Новосибирский актер играет одну из главных ролей в картине.

Ранее сообщалось, что Кологривый стал прототипом для куклы ручной работы.

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Нина Раневская
Журналист

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