Пожар на свалке в Новосибирске произошел из-за нарушений в работе «САХ»

Причиной пожара на полигоне в Новосибирске стали нарушения в работе «САХ».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство нашло нарушения в деятельности МУП «САХ», которые привели к пожару на свалке. В данный момент заведено административное дело.

Природоохранный прокурор и прокурор Новосибирского района выехали на место. По данным ведомства, площадь пожара на полигоне ТБО составила около 4 гектаров. Сейчас идут работы по ликвидации возгорания.

Правоохранительные органы установили, что МУП «САХ» не приняло санитарно-эпидемиологические меры по недопущению возгорания отходов. Предприятие эксплуатирует полигон. Руководителю организации внесли представление, а на юридическое лицо завели административное дело.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что специалисты взяли пробы воздуха вблизи горящего полигона в Новосибирске.