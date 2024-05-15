Программа капремонта набирает обороты

Сегодня, 15 мая, на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты оценили деятельность регионального Фонда модернизации и развития ЖКХ.

Как прокомментировал депутат, член комитета Дмитрий Козловский, программа капремонта в регионе набирает обороты. «Когда в прошлом году было повышение взносов на капитальный ремонт, мы, конечно, были против, – напомнил он. – Но признали, что эта мера оправдана. Отремонтированных домов становится больше. Жители обращаются, чтобы ускорить срок ремонта своего дома. Это один из показателей того, что программа работает».

В отчете исполнительного директора Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области Дмитрия Кулешова прозвучало, что за десять лет по региональной программы капитально отремонтировано 3,5 тысячи многоквартирных домов. Площадь помещений отремонтированных домов превысила 9 миллионов квадратных метров, что улучшило жилищные условия свыше 150 тысяч семей Новосибирской области. В 2023 году капремонт состоялся в 820 многоквартирниках региона, тогда как в 2022-м – в 667 домах.

В 2023 году объем средств, направленных на капремонт собственниками помещений, составил 2,9 млрд рублей. Всего с начала действия программы, с 2014 года, направлено на ремонт 15,7 млрд рублей за счет собственников помещений. С учетом государственной поддержки на региональную программу капремонта в 2014-2023 годах затрачено 16,7 млрд рублей.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко обратил внимание на обозначенные докладчиком суммы задолженности по взносам на капремонт: «Задолженность, которой более трех лет, – 680 миллионов рублей».

«Из отчета о деятельности фонда видно, что некоторые муниципальные образования имеют серьезную задолженность по оплате взносов, – подчеркнул депутат Евгений Шаблинский. – В прошлом году региональным оператором велась претензионная исковая работа в отношении 26 администраций муниципальных образований. И только половина муниципалитетов погасила долги. Вторая половина активно судится. То есть некоторые муниципалитеты считают допустимым не вносить взносы на капитальный ремонт, а вместо этого тратить время на суды».

Сформирован ли пул подрядчиков, которые качественно и в срок выполняют поставленные задачи? Этот вопрос задал депутат Никита Галитаров.

Дмитрий Кулешов ответил утвердительно. По его сведениям, уже на работы по капитальному ремонту в текущем году заключено договоров с подрядчиками на сумму 3,5 миллиарда рублей. А начиная с 2016 года Фонд отработал 2253 договора на выполнение 8185 видов работ.

Еще один вопрос Никиты Галитарова касался финансирования деятельности Фонда из бюджета региона. По информации Дмитрия Кулешова, в 2023 году на возмещение затрат по проведению капитального ремонта получено 500 миллионов рублей и на обеспечение деятельности Фонда – 150 миллионов. В этом году планируется выделить из бюджета области 380 миллионов рублей.

Дмитрий Козловский пожелал организации ремонтировать больше домов. А Вадим Агеенко предложил сформировать отдельную программу по ремонту фасадов исторически значимых зданий, которые привлекают внимание гостей нашего региона.

«Несмотря на всю сложность тех вопросов, которые вы решаете, тем не менее, изменения видны и в городе, и в районах области. По вашему докладу мы видим, насколько значительны объемы капитального ремонта домов. Спасибо за работу», – подводя итог рассмотрению вопроса, обратился к докладчику председатель комитета Олег Подойма.