Специалисты крупной торговой сети рассказали о повышении спрос на средства для мыться окон

Сотрудники сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные о продажах бытовой химии за прошедшие два месяца и установили, что спрос на средства для уборки дома вырос на 35%.

С наступлением весны ощутимо вырос спрос на средства для мытья зеркал и стекол: в апреле их купили на 35% больше, чем в марте.

Жидкость для чистки стеклянных поверхностей — универсальный помощник как в доме или на даче, также и в автомобиле. Особенно заметна динамика спроса в Нижегородской области (+71%), а также в Татарстане (+65%) и Челябинской области (+47%).

Вслед за ростом потребления бытовой химии начался и рост потребления экипировки для уборки, например многоразовые резиновые перчатки. Они отлично подходят и для работ по дому, и для дачных дел. В апреле их купили на 5,4% больше, чем в предыдущем месяце. Чаще всего перчатки заказывали в Ленинградской области (+21%), Краснодарском крае (+18%), Башкортостане (+10%) и Нижегородской области (+10%).

В апреле на 4,6% выросла потребность в средствах для чистки санузлов и сантехники. Так, покупки жителей Краснодарского края увеличились почти на 13%, Башкортостана — на 9%, Москвы и области — на 6%. Примечательно, что в Санкт-Петербурге спрос снизился на 2%, и на эту же цифру увеличился в Ленинградской области.

На фоне увеличения продаж средств для уборки, возрос и уровень потребления средств для стирки вещей. Стиральный порошок оказался более популярен, чем гели или капсулы. Его продажи выросли на 2,4%, причем больше всего в Ростовской области (+9%), Башкортостане (+5%), Новосибирской области (+5%) и Подмосковье (+4%).

Всего за первые два месяца весны купили онлайн почти 1,5 млн средств для уборки: разнообразных жидкостей для мытья окон, сантехники, стиральных порошков, гелей и других товаров. В топе продаж — губки, перчатки и салфетки с тряпками.