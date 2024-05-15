Суд отправил в СИЗО главу дептранса Новосибирска Богомазову

Суд отправил в СИЗО главу новосибирского департамента транспорта Богомазову до 12 июля.

В Новосибирске Железнодорожный суд заключил под стражу до 12 июля 2024 года экс-главу департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову.

По версии следствия, Богомазова, которая была заместителем начальника департамента Романа Дронова, стала участницей аферы с установкой светофоров. С подрядчиком заключили договор на установку светофоров в Новосибирске, но компания не выполнила работы. Ущерб составил 50 млн рублей.

Защита Богомазовой настаивает на более мягкой форме содержания. Адвокаты ссылаются на то, что женщина больше не руководит департаментом, а также не имеет загранпаспорт, чтобы покинуть страну.

Напомним, что концессионера, который должен был построить шесть школ, задержали в Новосибирске.