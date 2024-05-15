УАЗ «Фермер» из Новосибирской области атаковали 4 дрона-камикадзе

УАЗ «Фермер» из Барабинска пытались атаковать 4 дрона-камикадзе.

Автомобиль УАЗ «Фермер» из Барабинского района Новосибирской области, направленный на поддержку российских бойцов, 13 мая подвергся атаке четырех дронов-камикадзе.

В этот раз два бесплотных летательных аппарата удалось обезвредить, другие два атаковали автомобиль, который смог выстоять. Бойцы остались целыми и невредимыми, а Вячеслав Прибытко был счастлив, что его автомобиль стал преградой между ними и опасностью.

«УАЗ «Фермер» спас жизни нашим ребятам, и я испытываю гордость, что моя помощь им оказалась настолько ценной. Мы все делаем общее дело. У каждого свой фронт. Мы прилагаем усилия здесь, они там. Конечно, нашим воинам сложнее, поэтому мы стараемся им помочь. Наша солидарность и единство помогут нам преодолеть любые препятствия и достичь поставленных целей», — сказал мужчина.

Группа «Горка» готовит к отправке УАЗ «Буханку» в подразделение, где служат шесть человек из Барабинска. Депутат Константин Терещенко, один из организаторов группы, уже отправил им более десяти автомобилей. Об этом сообщает 8plus1.ru.