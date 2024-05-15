В Новосибирске хотят протянуть метро до Экспоцентра

В Новосибирске планируют продлить линию метро до Экспоцентра.

Как сообщает пресс-служба новосибирского метрополитена, дептранс Новосибирска выступил с предложением продлить Ленинскую линию метрополитена на левом берегу до выставочного комплекса.

Генплан предусматривает строительство второго депо. Но в городе нет подходящих участков из-за плотной застройки.

В администрации предложили для этой цели зарезервировать земли.

«Для того чтобы зарезервировать перспективную площадку в Новосибирском районе, а площадка серьезная 15 гектар прямой, ровной земли. Нужны какие-либо правовые основания. Для того чтобы они возникли необходимо на уровне агломерации разрабатывать генеральную схему развития метрополитена», — рассказал замначальника пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Напомним, что в Новосибирске на станции метро подрались двое мужчин.