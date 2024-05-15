В Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды 15 мая

Появился график отключения горячей воды 15 мая в Новосибирске.

В 2024 году в Новосибирске запланирован комплекс мероприятий по повышению надежности теплоснабжения левого берега города.

Энергокомпания вложит 3,2 млрд рублей в перекладку теплосетей. Внутриутробную диагностику начнут проводить с 15 мая по 8 сентября.

На сайте Сибирской генерирующей компании появился график отключения горячей воды в Новосибирской области. С 15 мая начнут испытывать теплосети ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

Так, в первый этап под отключения горячей воды попадают дома: Фрунзе: 53, 55, 57, 49, 49/1, 49/2, 51; Ломоносова: 59, 61, 66, 68, 56/1, 55; Крылова: 48, 64а, 64б; Ипподромская: 21, 19; Державина: 59, 61, 70, 50.

Теплосети от ТЭЦ-3.

Помимо этого, с 15 по 21 мая отключат горячую воду в Кировском районе — по улицам Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд. В Ленинском районе: на улицах Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская, Тихвинская, Станиславского, Костычева , Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко.

Теплосети от ТЭЦ-4.

С 15 по 28 мая будут проходить испытания улиц, расположенных в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Теплосети от ТЭЦ-5.

Также с 15 по 28 мая под испытания попадут теплосети Октябрьского и Первомайского районов — на улицах Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато, 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.