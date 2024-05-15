В Новосибирске опубликована полная программа акции «Ночь музеев» на 18 мая

В субботу, 18 мая, в Новосибирске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев».

Жители города смогут посмотреть разные выставки. Музеи подготовили список локаций, конкурсов и экспозиций.

Редакция Сиб.фм собрала полную афишу мероприятий на 18 мая.

Музей документального кино «Сибирь на экране» (6+)

Адерс: ул. Романова 26

Кинопрограмма «Неизвестный КиноНовосибирск»

Вы знали, что к нам в Новосибирске снимали не только кинохронику, документальное кино, но и художественные фильмы? Игровой (художественный) сказочно-мистический фильм «Волшебное безобразие», снятый в 1995 году Западно-Сибирской МАУК «Музей Новосибирска»

Время: 18:00 – 01:00

Музей Первомайского района (6+)

Адрес: ул. Первомайская, дом 148

Мероприятие: «Добро пожаловать или посторонних нет!»

В «Ночь музеев» гости будут петь песни, смотреть на звезды, творить картины и гулять в Первомайском парке. Большой праздничный концерт от творческих династий района «Песни нашей Первомайки!». Мастер класс на улице от Галины Мартыновой «Сотворим воздушное чудо!» Мастер классы в музее под девизом «Умей творить!: Громов А.А. «Картины из камешков», Мартынова Г.И. «Шоколадные узоры», Цховребова О.В. «НейроГрафика», Михайлова И.А. «Чай вприкуску», Блиц–экскурсия с шарманкой «Соберем в поездку папу». Караоке колыбельных песен. Сентиментальная интерактивная прогулка в Парк культуры и отдыха «Первомайский» просмотр фильмов и фотографий из личных архивов первомайцев.

Время: 18:00 – 01:00

Музей на набережной (6+)

Адрес: ул. Обская, 4

Мероприятие: «Быль и небыль Новосибирска»

Программа включает историческую игротеку, пешеходные и иммерсивные экскурсии по Михайловской набережной и зданию Музея на набережной, блиц-экскурсии по действующим выставкам, концерт исполнителя на старинных инструментах (гусли, колёсная лира и др.) и литературную вечеринку с участием новосибирских фантастов.

Время: 18:00 – 01:00

Музей на Каменском тракте (6+)

Адрес: пр. Дзержинского 1а

Мероприятие: «Тайны бала»

Музей на Каменском тракте перенесёт Вас в иное время, приоткроет завесу тайн и секретов прошлого. Интерактивные программы позволят посетителям "попробовать" испытать прикосновение времени, истории города и сделать себе на память МАУК «Музей Новосибирска»

Время: 18:00 – 01:00

Музей Железнодорожного района (6+)

Адрес: ул. Вокзальная Магистраль, 3

Мероприятие: «Попаданцы. Провал во времени»

Посетители музея «проваливаются» во времени, попадая в Ново-Николаевск начала ХХ века и в коммунальную квартиру 60-х годов с ее обитателями. где им придется включиться в повседневную жизнь, чтобы вернуться обратно. Они станут свидетелями концерта городского романса начала века, а потом станут участниками "концерта" который закатывают на общей кухне в коммуналке. Увидят дрессированных тараканов и устроят "тараканьи бега", а на ночь всем попаданцам расскажут страшные истории и городские легенды города Н.

Время: 18:00 – 01:00

Музей «Заельцовка» (6+)

Адрес: Красный проспект, 179

Мероприятие: «За Ельцовкой красен мир!»

В богатом и красочном мире Заельцовки сейчас акцентирован красный цвет. И дело не в улице Красный проспект, на которой находится Музей «Заельцовка», а в новой выставке музея под названием «Красный бум!», где в экспериментальном формате представлены самые разные предметы красного цвета из жизни новосибирцев ХХ века. Но что само интересное — программа Ночи музеев в «Заельцовке» может познакомить вас и с нереальной Заельцовкой, уже почти забытой, но трепетно нами сохраняемой, или просто другой — необычной, выдуманной!

«Музей Калининского района «На Богданке» (6+)

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 32.

Детская программа «В гостях у Гулливера»

Впервые в "Музее Калининского района " На Богданке" — детская программа "В гостях у Гулливера", в рамках акции "Ночь музеев"! Рассчитана на участие детей от 6 до 12 лет и их родителей. В программе запланировано проведение тематических мастер-классов, музыкальное, танцевальное сопровождение. Интеллектуальные игры и викторины. Семейные чтения стихов по ролям. Развивающие занятия с педагогом-логопедом-дефектологом. Участие артистов областного театра кукол. Семейный просмотр нереальных старых диафильмов. Археологические раскопки и рисование ладошками загадочных семейных картин.

Время: 11:00 – 18:00

ГБУК НСО Центр фольклора (6+)

Адрес: ул. Чаплыгина, 36

Познавательно-деятельные экскурсии, народные игры и забавы, концерты фольклорных коллективов и артистов.

Время: 18:00 – 00:00

КОСМОНОЧЬ в ДЮЦ (6+)

Адрес: ул. Ключ-камышенское плато 1/1

Открытое космическое музыкальное пространство (концерт оркестра музыкальной школы «Виртуозы») 20.00-21.00.

Просмотр полнокупольного фильма:

20:00 — «Ева»

20:30 — «От Земли до Вселенной»

21:00 — «Туманности»

21:30 — «Фантом Вселенной»

22:00 — «Разноцветная Вселенная»

22.30 — «Черные дыры»

23.00 — «Галактика и ее население» Звездный зал

Посещение башни Фуко и подъем на наблюдательную площадку 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30.

23.00 — Башня Фуко

Экскурсия в обсерваторию

21:00 – 23.00

Западная и восточная

обсерватории

Шоу экспериментов «Земля – Космос» 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ,22.00, 22.30, 23.00.

Киностудия

Световое огненное шоу

«Космос вокруг» 23.00 Уличная площадка

Возможны изменения в программе.

МБУК «Дом культуры «Приморский»

Адрес: ул. Молодости, 15

В программе вечера: «Нескончаемая история Жакони» — м\ф в фойе; Мастер-класс «Городовичок и Жаконя своими руками»; «Один взгляд на Магалифа» — лекторий от Михаила Калинина (онлайн); «Другой взгляд на Магалифа» — лекторий от Анны Фатеевой (оффлайн); «Рисуем мир Магалифа» с Еленой Чернышевой; Спектакль «Лекция о Шостаковиче» от Театра «Струна».

Музей «Живое дерево»

Адрес: ул. Саввы Кожевникова 9 /1 1.

1. Семейная локация. Экскурсия с лекцией о промысле наши предков. Конкурс с берестой и призами. (6+)

Локации на выбор (в стоимость билета включена только одна локация на выбор).

2. Школа Мальвины. Интерактивы — берестяные игры,конкурсы, мк роспись по бересте (6+)

3. Мастерская папы Карло демонстрация и работа на станках и инструментами. Резьба по бересте (6+)

4. Предсказание на кириллице (18+)

Время: 18:00 – 00:00

Культурно-исторический музей Солнца (6+)

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, д 179/3, 3 этаж

Мастер-классы с 18:30:

1.Роспись камней солярными символами.

2.Народная кукла-хороводница.

3.Плетение браслета.

С 19:00 до 20:00 музыкальные импровизации с Юрием Фетисовым.

С 20-00 до 21-00 – презентация программы WEBWELNESS – тестирования состояния по биорезонансной технологии.

С 21-00 до 22-00 — Мы разберём, как и какие Солярные знаки, наши предки использовали в ткачестве, шитье и вообще рукоделии. Знакомство вживую с веретеном и ткацким станком.

С 23:00 до 24:00 возле здания музея Солнца — астрофизик Александр Димов с уникальным телескопом, покажет и расскажет о ярких объектах майского неба.

Новосибирский музыкальный театр (6+)

Адрес: ул. Каменская, 43

«Ночь музеев» в Музыкальном театра посвящена тематике премьеры мюзикла Андрея Кротова «Два капитана».

В основе мюзикла ‒ советский приключенческий роман Вениамина Каверина. Один из самых известных романов для юношества был издан в 1944 году и выдержал более ста переизданий, был переведен на многие иностранные языки.

В фойе театра будет праздничная музыкальная программа с интерактивом, фотозоны и тематические локации, фотосессии с артистами.

Время: 18:00 – 00:00

Исторический парк «Россия — Моя история» (6+)

Адрес: ул. Василия Старощука, 24.

Предварительная программа и работа площадок

1. Музей техники советской эпохи «Гараж Ретро 54» (на уличной территории «РМИ»)

2. Мультимедийные мини-выставки в экспозициях:

- «Из истории семьи князя Дмитрия Донского» в экспозиции «Рюриковичи»;

- «Новая советская семья» в экспозиции «ХХ в. От великих потрясений к Великой Победе»;

- «Александр III» в экспозиции «Романовы»;

3. Мультимедийная выставка «Братья по стилю» и мастер-класс по самбо;

4. Выставка предметов старины «Изящный век»;

5. Мастер-класс «Стиль и мода» от стилиста Светланы Арифуллиной;

6. Мастер-класс и мини-выставка «Лаборатория аромадизайна N.Smell_LAB»;

7. Мастер-класс по живописи Изостудия для взрослых «Художник внутри нас»;

8. Площадка «Декоративно-прикладное творчество мастеров Новосибирска»;

9. Площадка «Выставка кошек «Котомир»;

10. Мастер-класс по флористике «Цветочная мастерская семьи Фёдоровых»;

11. Площадка «Здоровье» — оказание первой медицинской помощи;

12. Площадка «Спортивный психолог»;

13. Концерт семейного ансамбля «Ведушка» и мастер-класс по народным играм;

14. -Концерт семейного ансамбля «Трио Ивановых»;

15. -Выступление и мастер-класс «Студия исторического и ирландского танца «Медиваль»;

16. Мастер-класс Шоколадная мастерская «Шоколатерия»;

17. Детский театр «Заводной апельсин» детский мини-спектакль;

18. Театр кукол «Пилигримы» мини-спектакль.

Государственный концертный зал им.А.М. Каца Новосибирская филармония (6+)

Адрес: Красный проспект 18/1

Организаторы покажут любопытный эксперимент, где каждый для себя найдет ответы. И здесь не будет правых и тех, кто ошибся. У каждого человека искусство звука «оживает» по-разному. Это просто нужно прочувствовать.

В рамках интерактивной программы будут локации в фойе (мастер-классы; фотозона; активности, квиз).

На сцене большого зала состоится концерт в темноте "Это надо почувствовать". Будут представлены театр теней и неоновый театр. По ГКЗ будут проводиться экскурсии. На Круглой сцене состоится Чтение детективов при свечах.

Центр «Сибирь-Хоккайдо» (6+)

Адрес: ул. Шевченко 28/1

На Музыкальной Ночи Музеев Центр «Сибирь-Хоккайдо» собрал исполнителей и музыкальные коллективы Новосибирска, которые представят различные направления музыкальной культуры Японии и Кореи. Гости ждет погружение в культуру разных периодов этих восточных стран: от древности до современности.

В концертной программе традиционные инструменты и классические композиторы страны Восходящего солнца, народные танцы и музыка Кореи в исполнении Молодёжного объединения Корейцев Новосибирской области.

А любителей современной культуры порадуют танцы в стиле K-pop от ведающих коллективов Новосибирска и хиты аниме-музыки в живом исполнении.

Перед и после концерта в цветущем садике Центра будет действовать мини-ярмарка с азиатскими товарами и вкусностями, а в традиционных комнатах гостей будут ждать познавательная экскурсия и фото-зоны в японском и корейском стилях для самых ярких фотографий.

Время: 18:00-00:00

Музей Мировой погребальной культуры (6+)

Новосибирский район,

Адрес: Новосибирский район, п. Восход, ул. Военторговская, 4/16

В залах музея легендарные экскурсоводы познакомят с историями любви, над которой не властна смерть. Экскурсионная программа рассчитана на понимание ценности жизни, пробуждение светлых чувств любви, верности; воспитание уважения к живым и ушедшим на небо, важности сохранения благодарной памяти.

Время: 18:00-00:00

Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН (6+)

Адрес: ул. Золотодолинская, 4Программа направлена на популяризацию результатов современных научных открытий в области археологии, этнографии и междисциплинарных направлений; на развитие интереса у широкой аудитории к науке и повышение уровня культурной компетенции.

Время: 18:00-00:00

Хобби-центр «Зодиак» (6+)

Адрес: ул. Ватутина, 17

В программе предусмотрены активности, демонстрирующие связь поколений через игры, фильмы, одежду, мастер-классы и пр. Гостям будет предложено принять участие в интерактивах, лекциях и квизах.

Время: 18:00-00:00

Музей НГТУ НЭТИ. Авиаплощадка (6+)

Адрес: проспект Карла Маркса, 20 Экскурс в историю авиации, обзор современного состояния авиапрома, знакомство с истребителем Су-27 и вертолетом Ми-8.

А также аэротруба для испытания моделей летательных аппаратов, а также цельные и препарированные бомбардировщики, истребители, штурмовики Су-25, Су-15, Су-7, МиГ-15УТИ, МиГ-19, пилотажный самолет ЯК-50, вертолет КА-26.

Время: 18:00-00:00

АртПроект «ЦОКОЛЬ»

Адрес: Вокзальная магистраль 16 (вход со двора) (14+)

Выставка: Актуальный СЮРРЕАЛИЗМ:«ЭКЗИСТЕНЦиЯ». Живопись, скульптура, графика, мультимедиа

Ключевая тема выставки — ответы через творчество на базовые вопросы современного существования,

это ощущение себя в своем прошлом, настоящем или будущем.

Цена билета: 300 р

Время: 18:00-00:00

Государственное автономное учреждение культуры «Новосибирский государственный художественный музей» (6+)

Адрес: Красный проспект, 5, Свердлова, 10

На площадке музея развернут свою работу музейные сотрудники и приглашённые эксперты, творческие, музыкальные коллективы. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах, викторинах, послушать концерты, побывать на экскурсиях и модном показе, увидеть сразу несколько уникальных выставок, которые представлены на нашей площадке крупными музейными собраниями и российскими художниками первого ряда.

Время: 18:00 – 00:00

АНО Креативный центр «Башня» (6+)

Адрес: ул. Ватутина, 29/1

Выставка раскрывает историческое значение Башни на Маркса: её неотъемлемую функцию 30-х годов прошлого столетия. Связь водонапорной башни с заводом Сибкомбайн и Соцгородом Сибкомбайна, их влияние на жизнь местных жителей-переселенцев и влияние на развитие Левого берега. Выставка показывает связь прошлого, настоящего и будущего трех объектов.

Время: 18:00 – 00:00

РЕТРО 54 (6+)

Адрес: ул. Инская, 53

Организаторы приглашают вернуться в эпоху СССР. Увидеть предметы быта и автомобили тех времен.

Каждый желающий сможет почувствовать себя гражданином советской эпохи. Буфет викторины, живая музыка и уникальная атмосфера.