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политика общество

В Новосибирске опубликованы фото нового состава Правительства РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд указов о назначении членов правительства и директоров служб. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Андрей Белоусов назначен министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков продолжат свою работу на постах глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохраняет свою должность главы МИД, а Константин Чуйченко остается главой Минюста.

Также в новом составе правительства впервые назначены министры по различным сферам. Антон Алиханов возглавит Министерство промышленности и торговли, Михаил Дегтярев станет министром спорта, Оксана Лут займет пост министра сельского хозяйства, Роман Старовойт станет министром транспорта, а Сергей Цивилев возглавит Министерство энергетики.

В руководстве администрации президента также произошли изменения. Николай Патрушев и Алексей Дюмин стали помощниками главы государства. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев также включены в число вице-премьеров России.

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Фото В Новосибирске опубликованы фото нового состава Правительства РФ 37

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Игорь Кириченко
Журналист

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