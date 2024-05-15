В Новосибирске появится жилой комплекс нового формата. Проект победил на престижной премии НОПРИЗ

Инновационный проект «Жилой комплекс с соседским центром», разработанный проектной компанией «АТТА-Group» совместно с ГК «Первый Строительный Фонд» победил в двух номинациях Международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ. Престижную награду компании вручил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров и народный архитектор СССР Михаил Посохин, высоко оценившие концептуальные, дизайнерские и технические решения разработчиков.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 25 апреля 2024 года в Москве в рамках мероприятий XIII Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков и изыскателей. Всего на конкурс было подано свыше 1400 заявок от участников из всех федеральных округов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Индонезии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Приднестровья, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Главной целью конкурса является демонстрация лучших достижений в области градостроительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, популяризация строительных профессий, а также внедрение новых инноваций и прорывных технологий в региональной российской архитектуре.

Проект «Жилого комплекса с Соседским центром» занял первое место, победив сразу в двух номинациях: «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа» и «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий».

Жюри конкурса высоко оценило качество принятых решений в благоустройстве территории будущего комплекса.

«Проектировщики ставили задачу – сформировать комфортную среду для жителей и гостей комплекса, создать событийное разнообразие. Профессионалы в области архитектуры и строительства, оценили и выделили наш объект среди полутора тысяч участников – это значимое событие для будущего комплекса и его жителей», – отметила архитектор ГК «АТТА- Group» Екатерина Малова.

Проектом предусматривается строительство трёх 31-этажных жилых домов с дизайнерским Соседским центром ‒ местом для общения и культурно-досуговой деятельности, а также детскими и спортивными площадками, благоустройством прилегающей территории и набережной. Будущий комплекс разместится на проезде Энергетиков в Ленинском районе г. Новосибирска.

ГК «Первый Строительный Фонд» приняла участие в международном конкурсе, что стало знаковым событием для холдинга. Наша компания уже 30 лет заботится о создании комфортной среды для жителей города, постоянно реализовывая новые и интересные объекты. «Жилой комплекс с Соседским центром» ‒ новый этап в развитии холдинга, и мы рады, что создавали его совместно с ГК «ATTA-Group», ‒ поделились в «Первом Строительном Фонде».

Сегодня «Первый Строительный Фонд» – это один из флагманов строительной индустрии в регионе, объединивший работу семи компаний, охватывающих полный цикл возведения объекта: от выбора земельного участка до подключения готового дома к коммуникациям. Благодаря собственному производству основных видов стройматериалов, застройщику доступны все три технологии домостроения: панельное, монолитное и кирпичное. Выбранная стратегия бизнеса позволяет отказаться от привлечения сторонних подрядчиков и эффективно использовать собственные ресурсы и компетенции, снижая тем самым себестоимость строительства и цены на жильё для покупателей.

Вот уже 30 лет «ПСФ» строит для семей, думая об их будущем и меняя качество жизни сибиряков. Вместе со строительством жилых домов «Первый строительный фонд» также заботится об инфраструктуре, возводя школы, детские сады и парковочные комплексы, благоустраивая прилегающие территории и достраивая долгострои Новосибирска. Только за последние три года компанией было построено 4 современных и уютных детских сада в разных районах города.

Являясь активным участником больших и уникальных проектов для города, таких как микрорайоны «Весенний» и «Радужный каскад», компания на протяжении многих лет сохраняет имидж застройщика, гарантирующего качество своих домов и сдающего все свои объекты точно в срок, а нередко и с опережением.

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