В Новосибирске признали незаконным бездействие мэрии по строительству школ

Суд признал незаконным бездействие мэрии по строительству школ в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, суд признал бездействие мэрии регионального центра в области обеспечения местных жителей местами в детсадах и школах.

Было установлено, что последние 14 лет в Новосибирске в районах «Плющихинский», «Просторный» и «Береговой» активно застраиваются территории, но жители сталкиваются с проблемой переполненных детсадов и школ. При этом проблема не решается.

«Вопреки требованиям закона, мэрия г. Новосибирска не принимает меры к созданию необходимых условий для образовательной деятельности, что влечет нарушение гарантированных законодательством прав несовершеннолетних на получение образования, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие», — пишет пресс-служба.

Прокуратура потребовала признать бездействие мэрии незаконным и обеспечить жителей Новосибирска местами в образовательных учреждениях. Суд удовлетворил эти требования.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что стали известны подробности задержания главы дептранса Новосибирска Богомазовой.