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проиcшествия

В Новосибирске ребенок сломал позвоночник на детской площадке

Фото: телеграм-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске ребенок получил перелом позвоночника на детской площадке.

В Новосибирске 5-летний мальчик сломал позвоночник на детской площадке.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», инцидент произошел на улице Мичурина на площадке у дома №20/1. Ребенок играл и наступил на прогнившую доску. Он упал с высоты почти 1,5 метра.

В данный момент следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что в Новосибирской области более месяца ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка.

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Нина Раневская
Журналист

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