В Новосибирский суд передали дело о матери, которая выбросила ребенка в мусорку

В Новосибирский суд поступило дело о девушке, которая выбросила своего ребенка в мусорный бак.

В Новосибирске передали в суд дело о матери, которая зимой выбросила новорожденного ребенка в мусорку.

В ходе расследования было установлено, что 22-летняя девушка родила ребенка в ночь с 15 на 16 февраля в доме на улице Омской. Опасаясь осуждения со стороны своих родственников, которые не знали о беременности, она завернула младенца в простыню, положила его в пакет и выбросила в мусорный бак во дворе соседнего дома.

Малыш находился на морозе не менее 30 минут. Его обнаружил мужчина.

В данный момент в Железнодорожный районный суд Новосибирска направили уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, что в Новосибирске признали незаконным бездействие мэрии по строительству школ.