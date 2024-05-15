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общество проиcшествия

Житель Новосибирска заплатил 256 тысяч рублей долга, чтобы сохранить автомобиль

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Чтобы сохранить автомобиль, житель Новосибирска погасил долг в 256 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, в региональном центре судебные приставы наложили арест на автомобиль местного жителя за долги.

По данным ведомства, у 46-летнего мужчины накопился долг в размере 256 тысяч рублей. Он не выплачивал его, поэтому судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Allion, который принадлежал новосибирцу.

Приставы неоднократно приезжали по адресу его проживания, но не застали мужчину дома. В марте и апреле 2024 года он перевел по 40 тысяч рублей в счет долга.

Через время приставы нашли автомобиль и попытались эвакуировать транспортное средство. После этого новосибирец полностью погасил долг.

Напомним, что в Новосибирской области более месяца ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка.

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Нина Раневская
Журналист

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