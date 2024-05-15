Жители Новосибирской области активнее всех страхуются от клещей

Жители Новосибирской области активнее всех оформляют страховку от последствий укуса клеща. На них приходится 22% полисов, приобретённых в СберСтраховании за январь-апрель 2024 года.

Жители Красноярского края приобрели 13% полисов. В пятёрку регионов — лидеров по оформлению страховой программы также вошли Свердловская (8%), Челябинская (7%) и Иркутская (7%) области.

По статистике СберСтрахования, в Сибири с укусами клещей к специалистам ежедневно обращаются в среднем 5 человек, а на Урале — 10. При этом в 2024 году число укушенных клещами в европейской части России выросло на 15-20% в зависимости от региона: активизации паразитов способствовала ранняя и тёплая весна.

Всего за январь-апрель 2024 года россияне оформили более 80 тыс. полисов «Защита от клеща». Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Светлана Базаренко, директор проектов направления продуктового менеджмента медицинского страхования банка:

«Столкнуться с клещами можно везде, где есть растительность, особенно кустарники и высокая трава. Чтобы минимизировать риск укуса, нужно использовать специальные репелленты, надевать светлые вещи с длинными рукавами и высоким воротником, осматривать себя во время прогулки и по возвращении домой. Если же укуса избежать не удалось, обязательно обратитесь к специалистам, ведь клещи могут переносить смертельно опасные заболевания. При невысокой стоимости — по цене чашке кофе в месяц — полис покрывает расходы на лечение от 15 инфекций в объёме до 2 млн рублей. При оформлении страховой программы на 4 и более человек скидка на полис составит 10%».

Новосибирская область входит в число регионов с высоким риском укуса клеща. Согласно официальным данным Роспотребнадзора, за неделю с 24 по 30 апреля в регионе было зарегистрировано 262 таких случая. При этом из 214 клещей, исследованных на боррелиоз, почти 13% оказались носителями этой инфекции.