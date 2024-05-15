Журналистские работы о доблести и отваге сибиряков представлены в номинации «ПРО героизм»

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – великий праздник, объединяющий всех жителей многонациональной России. Это день триумфа добра над злом наполнен гордостью и благодарностью к поколению победителей. Советские солдаты и офицеры защищали свою Родину на фронте, а их родные ковали победу в тылу. Нацизм был повержен благодаря общему порыву, беспримерной отваге и истинному патриотизму всех граждан СССР.

«Этот праздник необычайно близок и дорог каждому из нас. Сегодня мы держим равнение на ветеранов, доказавших, что нет ничего сильнее любви к Родине. Верность ратным традициям хранят солдаты и офицеры, защищающие суверенитет российского государства в зоне специальной военной операции при колоссальной поддержке всего российского общества. Наш долг – преумножить наследие, созданное дедами и прадедами, сообща трудиться на благо Отечества и счастливого будущего наших детей. Чем крепче наше единство, тем сильнее Россия», – убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В дни специальной военной операции особенно значимо сохранять традиции народа-победителя и оказывать всеобъемлющую поддержку героям, которые защищают нашу страну сегодня. Важно рассказывать об их подвигах, о том, как жители Сибири помогают своим землякам, поддерживают членов их семей, показывая примеры сплочённости и взаимовыручки. Средства массовой информации Сибирского федерального округа достойно выполняют эту работу. В текущем году в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства материалы на эту тему принимаются в специальной номинации «ПРО героизм».

В номинации представлены истории о героической доблести и отваге воинов сибиряков – солдат, офицеров армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб и силовых структур, казаков, добровольцев, участвующих в специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные задачи по ликвидации неонацизма; военных врачей, фельдшеров и санинструкторов, спасающих жизни бойцов в госпиталях и на линии фронта; о беспримерных трудовых подвигах железнодорожников и водителей, строителей, которые возводят укрепления и восстанавливают гражданские объекты, рабочих и инженеров оборонных заводов.

Также к рассмотрению принимаются публикации о вкладе сибирских территорий в восстановление мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии; о мерах государственной поддержки по оказанию адресной, персональной помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции; реализации волонтерских проектов внутри страны и на линии боевого соприкосновения; патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения; гражданских инициативах, направленных на поддержку участников СВО.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Реклама. Исполнительным комитетом (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». ИНН 5406004291. erid:LjN8K7MWu