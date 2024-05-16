18-летняя девушка потеряла ребенка после 5 часов ожидания в больнице Новосибирска

В Новосибирске 18-летняя девушка потеряла ребенка после пятичасового ожидания в больнице.

В Интернете появилась информация о том, что 18-летняя жительница Новосибирска обратилась за медицинской помощью с болями в животе на раннем сроке беременности.

Девушка, по ее словам, столкнулась с грубостью и безразличием со стороны медперсонала. Несмотря на то, что она предъявила предыдущее УЗИ, которое подтверждало отсутствие внематочной беременности, гинеколог все равно настаивал на проведении операции.

Она стала ждать в больнице, при этом все это время девушка испытывала боль. А в обезболивании ей отказали. Через 5 часов у нее произошел выкидыш, а врач подошла к ней только через 30 минут.

После этого юная сибирячка обратилась к специалисту за независимой консультацией. Он сообщил, что своевременное вмешательство и снятие повышенного тонуса матки могли бы предотвратить потерю ребенка.

Она потребовала привлечь к ответственности медработников, которые не смогли оказать ей помощь.

Напомним, что в Новосибирске водитель сбил маму и ребенка с самокатом.