Андрей Травников: Уникальные исследования и разработки новосибирских учёных – залог технологического развития России

Модератором собрания выступил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.



Андрей Травников напомнил: ни одна из отраслей и сфер деятельности не обеспечивает государству прочную основу для дальнейшего развития, если она не подкреплена базой научных разработок и исследований, созданием новых технологий. «Научно-технологическое развитие нашей страны вступило в новую эпоху. Это связано не только с теми вызовами, с которыми мы столкнулись, и осознанием того, что в решении задач по обеспечению технологического суверенитета можно опираться только на свои силы и на собственную научную школу. Происходят институциональные изменения. Если недавно мы говорили о необходимости создания новой системы управления научно-технологическим развитием, то сегодня усилиями нашего Президента, Правительства России, Российской академии наук этот процесс уже реализуется.



Происходит регионализация научных исследований. Регионы увидели своё место в науке, активно включились в развитие научного, инновационного и образовательного потенциала вверенных территорий. Этот процесс очень ярко «подсветил» следующие тенденции: наука сегодня концентрируется не только в академических институтах – она присутствует в университетах, госкорпорациях, в частных крупных и малых компаниях, в региональных институтах. Задача – поддержать эти изменения, сделать так, чтобы они давали максимальный эффект для достижения государственных целей, исключить ненужное дублирование и конкуренцию, избежать элитарной замкнутости.



Всё это очень актуально для Новосибирской области, потому что сегодня наука занимает особое место в экономике нашего региона. Научные исследования и разработки ведут более ста организаций, в научно-образовательной деятельности задействовано более 21 тысячи специалистов и более ста тысяч студентов.



Мы реализуем самые амбициозные проекты. В их числе – Центр коллективного пользования СКИФ. Важнейшее достижение, которое обеспечено уже на стадии создания объекта, состоит в том, что более 90% оборудования для ЦКП – российского производства, более того – новосибирского.



Следующий флагманский проект программы «Академгородок 2.0» – кампус мирового уровня НГУ. Первые корпуса кампуса примут молодых исследователей уже 1 сентября этого года. Ещё один проект – создание суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», площади для его размещения в проекте кампуса НГУ уже предусмотрены. Также поддержана инициатива учёных СО РАН о создании центра биологического и химического катализа «Биокаттех».



Новосибирская область входит в пятёрку регионов страны по рейтингу научно-технологического развития. В 2024 году, кроме различных административных дополнительных решений, мы вдвое увеличили финансирование научных исследований из регионального бюджета. К традиционному миллиарду рублей мы добавили ещё один миллиард, который направлен на развитие нового, современного пояса внедрения Академпарка, строительство его второй очереди.



Одна из важнейших задач, которую перед нами ставит жизнь – укрепление обороноспособности нашей страны. На первый план вышли разработка и производство самых современных видов вооружения и средств защиты. Новосибирская область, опираясь на тесное взаимодействие с научным сообществом, вносит свой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны», – подчеркнул Андрей Травников.



Благодаря учёных, Губернатор пожелал им крепкого здоровья, неутомимости в научном поиске во благо нашей великой Родины, чтобы их уникальные фундаментальные исследования и прикладные разработки были залогом и гарантом процветания России и её технологического развития.