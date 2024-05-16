Боевые офицеры из Новосибирска отреагировали на отставку Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова

Военные из Новосибирска считают, что новый министр обороны Андрей Белоусов обладает стратегическим мышлением и улучшит ведомство.

Боевые офицеры из Новосибирска поделились мнением с корреспондентом Сиб.фм о новом министре обороны Андрее Белоусове. Подполковник ФСБ в отставке и учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев сообщил, что в Минобороны последуют изменения после прихода Белоусова.

«Изменения 100 процентов будут, потому что новый начальник вносит свое новое. До этого Белоусов был на государственных должностях, связанных с экономикой, поэтому в Минобороне будет его положительная роль», — считает Шуев.

Командовать войсками, по мнению Шуева, будет начальник штаба.

«У нормального командира должны быть хорошие специалисты, замы. Если он подберет хороших замов, то армия только выиграет от нового назначения», — отметил он.

Кроме этого, по мнению Шуева, в министерстве улучшится контроль, чтобы не происходили случаи, как с Генералом Ивановым, на которого возбудили уголовное дело по факту взятки в особо крупном размере.

По мнению вице-спикера Заксобрания Новосибирской области и комбата «Веги» Андрея Панфёрова, основной задачей министра является разработка и поставка нового вооружения для армии, а также установление эффективного взаимодействия между военно-промышленным комплексом (ВПК) и Министерством обороны.

«Необходимо всё выстроить в логическую линию. Связать ВПК с Министерством обороны, разработать новое вооружение, а также создать заводы для его производства», — отметил Панфёров в разговоре с Сиб.фм.

Также он отметил, что Андрей Белоусов обладает «стратегическим мышлением».