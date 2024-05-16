Депутат Мосгордумы обвинил организаторов новосибирской фотовыставки в русофобии — что ответили в мэрии

Жители Новосибирска обвинили фотовыставку «Многонациональный город в лицах» в русофобии и навязывании многокультурализма.

В начале мая депутат Мосгордумы Андрей Медведев обвинил организаторов фотовыставки «Многонациональный город в лицах» в шовинизме и национализме из-за отсутствия в ней русских.

«Вы видите на плакатах социальной рекламы русских? Когда вместо сердца, ума и души у чиновников какой-то неолиберальный BLM в его российском варианте, получается вот это» — написал депутат в телеграм-канале.

Данное творчество он назвал расизмом. Он считает, что таким образом притесняют русских по национальному признаку.

«Отчего новосибирские чиновники решили изъять русских из рекламы про дружбу народов, мне неведомо. Но тенденция вполне очевидна,» — продолжает он.

Медведев добавил, что не против других национальностей в Новосибирске, однако подчеркнул, что здесь они все же гости. Он также привел в пример статистику, где по данным переписи 2020 года в Новосибирске живет 93,10% русских.

«А из этих плакатов можно сделать обратный вывод: это русские оказались случайно на чужом празднике жизни, на чужой земле, в гостях Захиджона и украинки Анны. Если это не разжигание розни, тогда что же это такое?» — подытожил Медведев.

Новосибирцы не остались в стороне и согласились с высказыванием депутата. Многие не довольны тем, что им навязывают многокультурализм в России.

Сообщение депутата продублировали на странице губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Под комментарием появился ответ мэрии Новосибирска. В администрации города заявили, что в центре Сибири сформировались добрососедские отношения между представителями разных народов.

«По данным ежегодного мониторинга, большинство горожан положительно оценивают состояние межнациональных отношений», — утверждается в сообщении.

В мэрии пояснили, что выставка рассказывает об отношении молодежи разных национальностей к городу Новосибирску, в котором они родились, в который они приехали учиться и работать.

Помимо этого, в мэрии заявили, что в выставке есть и русская девушка, прикрепив фото.

«На фотовыставке представлены 26 портретов молодых новосибирцев разных национальностей, в том числе русских (фото прилагается), белорусов, российских немцев, представителей коренных народов Сибири: татар, бурят, казахов, тувинцев, хакасов и других» — отметили в администрации.

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