Две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей

Жительницы Новосибирска в мае выиграли в лотерею по миллиону рублей.

Как сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», в мае две жительницы Новосибирска победили в лотерее «Мечталлион».

Так, победительницей стала фельдшер скорой помощи Анна. В данный момент она в декрете. Женщина верит в свою удачу и часто покупает лотерейные билеты, которые ежемесячно приносят ей около 100 рублей.

Девушка купила выигрышный билет на Пасху, а на приз собирается купить автомобиль.

Второй победительницей стала продавец-консультант Наталья Сергеевна. Каждую неделю она покупает по три билета. Когда состоялся розыгрыш, ей пришли СМС. Оказалось, что первый билет принес ей 100 рублей, второй билет — ничего, а третий — целый миллион.

Свой выигрыш сибирячка хочет положить под проценты в банк.

Напомним, что многодетная мать из Новосибирска сменила права после того, как похудела на 50 кг.