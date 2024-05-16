Экс-директора УК привлекли за публикацию порочащей информации в Новосибирске

Житель Новосибирска опубликовал информацию, которая порочит честь и достоинство другого человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области, в одном из мессенджеров директор управляющей компании позволил себе оскорбления в адрес новосибирца. Суд встал на сторону оскорбленного мужчины и обязал ответчика опровергнуть свои слова. Однако руководитель УК начал скрываться.

Директор УК в чате собственников парковочных мест написал оскорбления в адрес одного из пользователей. Мужчина обратился в суд.

В момент разбирательства выяснилось, что переписка удалена. Тем не менее суд обязал в пятидневный срок опубликовать опровержение на доске объявлений возле парковки.

Бывший директор управляющей компании предпочел скрываться, после чего его два раза объявляли в розыск. Спустя время он разместил опровержение. Пристав зафиксировал факт исполнения.

Однако с директора УК взыщут 180 тысяч рублей неустойки за каждый день просрочки.

Напомним, что в Новосибирске возбудили дело против концессионера, который задержал сроки сдачи шести школ.