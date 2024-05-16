Фигурист Костомаров поделился впечатлениями о поездке в Томск

Олимпийский чемпион в танцах на льду выложил пост в соцсетях, посвящённый своей поездке в Томск.

Спортсмена пригласил медицинский университет города.

«Вчера в Томске состоялась очень интересная, душевная встреча со студентами, врачами и руководителями «Сибирского государственного медицинского университета». Мы поговорили о взаимопонимании врача и пациента – ведь это на самом деле основа успеха лечения», — сказал фигурист.

Спортсмен пережил тяжёлую болезнь и ампутацию рук и ног. Он отметил, что важно, когда у врача и пациента есть взаимопонимание.

Костомаров поблагодарил СибГМУ за приглашение. Он подчеркнул, что встреча была очень сердечной.

Ранее Сиб.фм писал, как Комитет семей воинов Отечества поддерживает участников СВО из Новосибирска.