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общество

Фигурист Костомаров поделился впечатлениями о поездке в Томск

Фото: Соцсети СибГМУ

Олимпийский чемпион в танцах на льду выложил пост в соцсетях, посвящённый своей поездке в Томск.

Спортсмена пригласил медицинский университет города.

«Вчера в Томске состоялась очень интересная, душевная встреча со студентами, врачами и руководителями «Сибирского государственного медицинского университета». Мы поговорили о взаимопонимании врача и пациента – ведь это на самом деле основа успеха лечения», — сказал фигурист.

Спортсмен пережил тяжёлую болезнь и ампутацию рук и ног. Он отметил, что важно, когда у врача и пациента есть взаимопонимание.

Костомаров поблагодарил СибГМУ за приглашение. Он подчеркнул, что встреча была очень сердечной.

Фото Фигурист Костомаров поделился впечатлениями о поездке в Томск 2

Фото Фигурист Костомаров поделился впечатлениями о поездке в Томск 3

Фото Фигурист Костомаров поделился впечатлениями о поездке в Томск 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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