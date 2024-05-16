Глава СК потребовал доклад о травмах ребенка на детской площадке в Новосибирске

Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о травмировании ребенка на детской площадке в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о травмировании ребенка на детской площадке в Новосибирске.

Инцидент произошел на улице Мичурина на площадке у дома № 20/1. 5-летний ребенок играл и наступил на прогнившую доску. Он упал с высоты почти 1,5 метра.

В данный момент возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что в Новосибирске возбудили дело против концессионера, который задержал сроки сдачи шести школ.