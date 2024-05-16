Как снизить ставку по автокредиту и не платить страховки и комиссии

В текущих реалиях сложно решиться на автокредит — ставки слишком высоки. Узнали, как можно существенно снизить процент по автокредиту уже на следующий день* после его оформления.

Оптимальным решением для изменения ставки является рефинансирование. Банк «Левобережный» помогает снизить процент до 17,3 % годовых при полной стоимости кредита 17,602 % — 18,600 %**.

С помощью рефинансирования в «Левобережном» можно погасить действующий кредит любого банка от 200 тысяч до 7 млн рублей. Просто подайте заявку на сайте, через BL-Online или в офисе и покажите специалисту кредитное авто для проведения оценки.

Кредит выдается под залог автотранспортного средства, приобретенного за счет рефинансируемого автокредита. Машина должна быть не старше 10 лет, если произведена в Китае или России, машины другого производства — не старше 17 лет.

Предложением могут воспользоваться автовладельцы в возрасте от 21 года до 70 лет (на момент окончания кредитного договора). На сумму до 3 миллионов рублей не требуется подтверждения дохода и трудоустройства.

Узнайте свой ежемесячный платеж, воспользовавшись калькулятором. Если у вас возникли вопросы — специалисты с удовольствием ответят вам по номеру 8-800-3333-555.

*Для автокредита, предоставленного сторонней кредитной организацией. Для автокредита, предоставленного Банком «Левобережный» (ПАО) срок действия рефинансируемого кредита должен быть не менее 6 месяцев.

**ПСК 17,602 % — 18,6 %. Процентная ставка 17,3 % годовых. Ставка действительна на весь срок кредитования. Неустойка за просрочку платежа — 0,05 % за каждый день просрочки. Лимит — от 200 000 до 7 млн ₽ (при условии предоставления КАСКО), без КАСКО лимит — до 3,5 млн ₽. Срок — от 2 до 8 лет. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540415 4492. Erid:LjN8KVa7f