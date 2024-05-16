Квартира от государства

Программа обеспечения жильем молодых семей нуждается в прибавке финансирования, уверены депутаты комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

На очередном заседании комитета регионального собрания по строительству в повестке обсудили исполнение государственных программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». Министр строительства региона Алексей Колмаков отчитался: общий объем ввода жилья в 2023 году в Новосибирской области выше плановых значений и составляет 3 млн 16 тыс. кв. метров. В рамках программы предоставляли субсидии пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, приобретали жилье для многодетных малообеспеченных семей, строили и покупали служебные квартиры для работающих в муниципальных образованиях специалистов. Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов позволил реализовать проекты по созданию объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры на площадках жилищной застройки.

О новых территориях, застраиваемых в Новосибирске, задал вопрос депутат Дмитрий Козловский: «На микрорайон «Клюквенный» как потом доехать можно будет? Сейчас построят там миллион квадратных метров жилья, а до сих пор люди не могут на Пятый и Шестой микрорайоны проехать».

Проектирование дороги сейчас ведется, она будет соединена с улицей Богдана Хмельницкого, ответил Алексей Колмаков.

Депутат Ашот Рафаелян дополнил, что проект дороги на «Клюквенный» проходит государственную экспертизу, принято решение о строительстве второй и третьей очереди дороги улицы Багдана Хмельницкого внутри микрорайона и соединение ее с Северным проездом. В этом году уже планируется построить железнодорожную платформу для электрички от станции «Новосибирск Главный». «Мы слышим беспокойство людей и постоянно с ними в контакте, отвечаем на поступающие вопросы, – заверил парламентарий. – Только таким комплексным строительством на территории, где будут полностью обеспечены дорожная и социальная инфраструктура, возведены школы, детсады и поликлиники, мы обеспечим решение проблемы комфортного проживания населения».

Получить жилплощадь в Новосибирской области можно с помощью государства, напомнил глава регионального Минстроя. В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» сформирована очередь, муниципальными районами и городскими округами в нее внесены 1092 молодые семьи, из них 241 семья (22%) из города Новосибирска. Все 35 муниципальных образований региона участвуют в программе. По итогам 2023 года получили свидетельство на социальную выплату и улучшили свои жилищные условия 94 молодых семьи. В 2022 году таких семей было 66, в 2021 году – 67. План 2024 года – предоставить социальную выплату на приобретение жилья 63 семьям – фактически уже выполнен.

О недостаточном финансировании программы сказал депутат Дмитрий Козловский: «Напоминает лотерею: миллион человек участвуют, двое выигрывают – ура! Мы сначала молодые семьи гоняем по инстанциям, чтобы их поставить в очередь, а потом всего десяти процентам из них даем жилье. Надо увеличивать программу! При формировании бюджета на 2025 год защищайте не 60-68 миллионов рублей из областного бюджета, а 680, например. Мы будем вас поддерживать».

Заслушав отчеты, депутаты приняли информацию к сведению. И предложили Правительству области при формировании бюджета на предстоящий период увеличить финансирование для обеспечения жильем молодых семей в регионе.