Ночью в Новосибирске загорелась машина, в которой находилась семья

Ночью 15 мая в Новосибирске загорелся автомобиль.

По данным группы «Инцидент-Новосибирск», машина загорелась у дома №5 на Рассветной улице в Калининском районе.

В момент возгорания в автомобиле находилась семья с детьми. Очевидцы сообщают, что дым начал идти, когда в машине были отец, девочка в возрасте 14 лет и мальчик 17 лет.

Жители близлежащего дома среагировали быстро. Они вышли на улицу с ведрами воды и помогли локализовать огонь. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после обнаружения пожара и оперативно потушили его.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на станции метро подрались двое мужчин.