Новосибирские энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии

15 и 16 мая 2024 года в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошел финал ежегодного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов компании. Это одно из ключевых направлений деятельности сетевой организации, которое позволяет обеспечить прозрачность учета потребления энергоресурса и повысить качество электроснабжения потребителей региона.

Традиционно соревнования включали в себя 2 этапа – теоретический в формате тестирования и практический с демонстрацией навыков работы с измерительными комплексами. В финале приняли участие несколько десятков энергетиков со всей Новосибирской области, которые состязались в различных направлениях:

-выявление и фиксация неучтенного потребления,

-установка, настройка и программирование приборов учета,

-навыки владения ИВК «Энергосфера»,

-составление документации,

-внесение данных в 1С:ERP,

-уровень клиентского обслуживания,

-знания по охране труда и многое другое.

Помимо индивидуального профессионального мастерства в рамках общекомандных соревнований участникам удалось продемонстрировать умение работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.

По итогам смотра-конкурса победу одержали специалисты из филиала «Приобские электрические сети», а второе и третье место практически поделили энергетики из Черепаново и Барабинска.

В торжественной обстановке заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электрической энергии «Россети Новосибирск» Дмитрий Зверков вручил победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях дипломы и ценные призы.

Эти соревнования подчеркнули значимость такого направления работы, как снижение потерь и организация современных методов учета электрической энергии. Ведь от успешного решения этих задач во многом зависит качество и надежность электроснабжения потребителей региона. А состязательный способ взаимодействия энергетиков позволяет способствует повышению профессионального мастерства работников, а также освоению и распространению передового опыта выполнения рабочих процессов.