Новосибирцы рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя

Большинство новосибирцев (75%) готовы отказаться от текущего работодателя за 100-150 тысяч рублей «на руки» ежемесячно. Такие данные следуют из результатов опроса* исследовательских центров Зарплаты.ру и Консоль.Про (платформы для работы с внештатными исполнителями).





Главной причиной для поиска работы новосибирцами стала необходимость в повышении заработной платы – недостаточным размер текущей заработной платы считают 85% респондентов. На втором месте (54%) оказались небольшие премии или их полное отсутствие. Еще 38% отметили, что их не устраивают текущие должностные обязанности в компании. Участники опроса отмечают, что часто задумываются о карьерных изменениях после того, как слышат истории успеха своих друзей или знакомых – такой вариант выбрали 46% опрошенных. При этом еще треть хотят уволиться постоянно.

Опрошенные сотрудники новосибирских компаний признались, что с приближением лета им все меньше хочется трудиться. Каждый третий заявил об абсолютном нежелании выполнять свои рабочие обязанности, еще 30% опрошенных отмечают, что с приближением сезона отпусков у них усиливается желание перейти в другую компанию, а 20% с радостью бы начали собственный бизнес.

*Опрос проводился в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1930 россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.) в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Новосибирской области.