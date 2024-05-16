О ситуации с памятниками рядом с Южным вокзалом рассказали в Новосибирске

Стало известно, что будет с памятниками рядом с Южным вокзалом.

В марте в Новосибирске началось обсуждение о том, что будет с историческими зданиями возле вокзала Новосибирск-Южный , которые находятся под охраной государства.

Известно, что два здания, которым было уже более 100 лет, подверглись сносу одновременно с возведением вокруг них забора. Было также отмечено и то, что во время работ на территории находились мигранты, которые умалчивали какую-либо информацию о своем работодателе. Тогда следственный комитет решил вмешаться в это и рабочих отстранили, однако они оставили незаконченное строительство забора.

Как сообщает издательство BFM-Новосибирск, ссылаясь на культуролога, историка архитектуры и президент АНО «Дом с часами» Олега Викторовича, он призывает мэрию города найти подход к дальнейшему развитию данной территории.