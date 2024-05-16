Около 10 тысяч сибиряков побегут Зеленый марафон

Уже около 10 тысяч сибиряков заявили о своем участии в Зеленом марафоне, зарегистрировавшись на сайте проекта.

В 11-й раз организованный Сбером спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится 1 июня в День защиты детей более чем в 60 городах России. В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, и детский забег.

В Новосибирске также будет дистанция в 10 км, инклюзивный забег на 500 м и соревнования по скандинавской ходьбе.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в марафоне бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, банк приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Зеленый марафон – один из крупнейших забегов в России, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Сибирские города широко представлены на карте марафона, а сибиряки по традиции являются активными участниками праздника спорта и благотворительности».

Регистрация на Зеленый марафон продлится до 26 мая.