Osnova – худейте к лету здорово

Готовится к лету пора уже сегодня! Центр здоровья и фитнеса "Osnova" - это ваш верный путь к телу мечты. Лишние килограммы обязательно исчезнут, появятся энергия и спокойствие, отражение в зеркале станет радовать. Такое возможно благодаря грамотному объединению фитнеса и медицины в "Osnova".
Посетители нашего центра имеют уникальную возможность не просто заниматься в тренажерном зале, а начать с главного — заботы о собственном здоровье.
В Osnova всегда удобно идти к своей цели шаг за шагом:
сдать необходимые анализы и на базе их результатов получить комплексную диагностику текущего состояния организма;
восполнить с помощью капельниц дефициты витаминов и полезных микроэлементов;
заниматься в зале по персональной программе от тренера, понимающего ваши данные на старте и уверенно ведущего к желаемой цифре на весах;
посещать групповые тренировки, мотивируя участников собственным примером и вдохновляясь их успехами;
держать фокус на одной из главных составляющих процесса похудения – питании, подобранном для вас индивидуально квалифицированными нутрициологами;
расслабить мышцы, успокоить нервную систему, улучшить лимфоток, состояние кожи и общее состояние организма на сеансах массажей;
посетить инфракрасную сауну без дискомфортно высоких температур для тела;
откорректировать телесные и эмоциональные блоки через остеопрактики и мануальную терапию.
Комплексный подход от Osnova всегда сопровождается "вау"-эффектом и искренней благодарностью наших клиентов. Убедительнее слов говорят фотографии.
Вы уже готовы худеть к лету с Osnova-центр, но не знаете, с кем оставить ребенка на период занятий? Мы на шаг впереди всех желаний наших клиентов! Берите детей с собой, в Osnova одинаково здорово и полезно для всех возрастов.
Пока родители заняты, наши юные клиенты могут быть на
нейрогимнастике,
биомеханике движений,
веселой гимнастике,
работе с осанкой.
В Osnova возможна комплексная работа по восстановлению детей после травм, инсультов. Наш подход к любой ситуации всегда через призму здоровья.
Osnova — это не только качественное сегодня, но и лучшая забота озавтрашнем дне. Наши специалисты превентивной медицины всегда порекомендуют профилактические мероприятия для сохранения активного долголетия, а квалифицированные косметологи придут на помощь в вопросах красоты.
Вам понравится быть здоровыми, стройными и счастливыми в любой сезон года. Мы знаем, в чем Osnova ваших успехов!
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