Osnova – худейте к лету здорово

Готовится к лету пора уже сегодня! Центр здоровья и фитнеса "Osnova" - это ваш верный путь к телу мечты. Лишние килограммы обязательно исчезнут, появятся энергия и спокойствие, отражение в зеркале станет радовать. Такое возможно благодаря грамотному объединению фитнеса и медицины в "Osnova".

Посетители нашего центра имеют уникальную возможность не просто заниматься в тренажерном зале, а начать с главного — заботы о собственном здоровье.

В Osnova всегда удобно идти к своей цели шаг за шагом:

сдать необходимые анализы и на базе их результатов получить комплексную диагностику текущего состояния организма;

восполнить с помощью капельниц дефициты витаминов и полезных микроэлементов;

заниматься в зале по персональной программе от тренера, понимающего ваши данные на старте и уверенно ведущего к желаемой цифре на весах;

посещать групповые тренировки, мотивируя участников собственным примером и вдохновляясь их успехами;

держать фокус на одной из главных составляющих процесса похудения – питании, подобранном для вас индивидуально квалифицированными нутрициологами;

расслабить мышцы, успокоить нервную систему, улучшить лимфоток, состояние кожи и общее состояние организма на сеансах массажей;

посетить инфракрасную сауну без дискомфортно высоких температур для тела;

откорректировать телесные и эмоциональные блоки через остеопрактики и мануальную терапию.

Комплексный подход от Osnova всегда сопровождается "вау"-эффектом и искренней благодарностью наших клиентов. Убедительнее слов говорят фотографии.

Вы уже готовы худеть к лету с Osnova-центр, но не знаете, с кем оставить ребенка на период занятий? Мы на шаг впереди всех желаний наших клиентов! Берите детей с собой, в Osnova одинаково здорово и полезно для всех возрастов.

Пока родители заняты, наши юные клиенты могут быть на

нейрогимнастике,

биомеханике движений,

веселой гимнастике,

работе с осанкой.

В Osnova возможна комплексная работа по восстановлению детей после травм, инсультов. Наш подход к любой ситуации всегда через призму здоровья.

Osnova — это не только качественное сегодня, но и лучшая забота озавтрашнем дне. Наши специалисты превентивной медицины всегда порекомендуют профилактические мероприятия для сохранения активного долголетия, а квалифицированные косметологи придут на помощь в вопросах красоты.

Вам понравится быть здоровыми, стройными и счастливыми в любой сезон года. Мы знаем, в чем Osnova ваших успехов!

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