Под Новосибирском подростки распылили в лицо мужчине перцовку из-за замечания

В Кольцово подростки применили перцовый баллончик против мужчины, который сделал им замечание о парковке питбайка.

В группе «Подслушано Кольцово» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском неизвестные подростки распылили содержимое перцового баллончика в лицо мужчине.

Очевидцы сообщают, что конфликт произошел 14 мая. Мужчина сделал юношам замечание из-за стоящего на газоне питбайка и решил дождаться приезда сотрудников ГИБДД.

Подростки попытались убрать байк, но мужчина решил помешать им и хотел решить ситуацию с привлечением полиции.

После этого начался конфликт, в ходе которого подростки распылили перцовый баллончик мужчине в лицо. По словам взрослого, он получил ожог роговицы, а также написал заявление в полицию.

Напомним, что в Новосибирске водитель сбил маму и ребенка с самокатом.