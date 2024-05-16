Появилась карта с адресами, где произойдет отключение горячей воды в Новосибирской области

Горячую воду начали отключать по Новосибирску.

По данным пресс-службы сибирской генерирующей компании, в Новосибирске с 15 мая 2024 года стартуют гидравлические испытания теплосетей, из-за чего по всему городу начнут отключать горячую воду.

СГК опубликовала карту, где можно посмотреть, в какой день и по какому адресу отключат воду.

В том числе появился и список улиц, на которых произойдет отключение:

Теплосети от ТЭЦ-4, с 15 до 28 мая:

в Калининском районе — Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Теплосети от ТЭЦ-5, 15–28 мая:

в Октябрьском районе — Волочаевская, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато;

в Первомайском районе — 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксёнова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Теплосети от ТЭЦ-3, зона ПНС-2, 15–28 мая:

в Кировском районе — Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20-го Партсъезда (м-н «Бугринская роща»), ЖК «Черёмушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив, ЖК «Матрёшкин двор», Северный проезд;

в Ленинском районе — Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Тихвинская, Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева (от Немировича-Данченко до Титова), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейной до Ватутина).

Теплосети ТЭЦ-3, с 27 мая до 9 июня:

в Ленинском районе — Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», посёлок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (между площадями Станиславского и Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).

Теплосети от ТЭЦ-5, зона ПНС-6, с 29 мая до 11 июня:

Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я и 2-я Юргинские, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, проспект Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королёва, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнёва, Писарева, Демьяна Бедного, Татарская, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, пересечение Красного проспекта и Писарева.

Теплосети от ТЭЦ-4, с 3 до 16 июня:

в Калининском районе: микрорайон «Снегири» — улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, микрорайон «Родники» — улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

Теплосети от ТЭЦ-5, зона ПНС-10, с 17 по 29 июня:

Заельцовский район: Линейная, от Нарымской — Плановой в сторону реки Оби, Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодёжи, Ельцовская, Дуси Ковальчук, Галущака;

Железнодорожный район: Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина (от Железнодорожной до площади Гарина-Михайловского);

Центральный район: Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнёва, Ипподромская, Татарская, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), Максима Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская (от Горького до Депутатской);

Дзержинский район: Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, Адриена Лежена, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Теплосети от ТЭЦ-2, городской вывод, контур ПНС-1, с 3 до 16 июля:

Октябрьская зона: часть теплосетей, расположенных на улицах Садовой, Шевченко, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Инская, Каинская, Серебренниковская (от Сибревкома до Кривощёковской).

Теплосети от ТЭЦ-4, зона ПНС-5, с 3 до 16 июля:

Заельцовский район — Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро «Гагаринская» до улицы Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановая (чётные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Залесского.

Теплосети от ТЭЦ-2, Ленинский вывод, с 11 до 24 июля:

1-я и 2-я Чулымские, ЖК «Ясный берег», «Венеция», «Аква-Сити», посёлок Восточный, Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, Серафимовича, Римского-Корсакова (от стадиона «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от улицы Серафимовича до площади Маркса), Ватутина, микрорайон «Башня», Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама», областная больница.

Теплосети от ТЭЦ-5, зона ПНС-11, с 16 до 29 июля:

Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлёва, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградская, Тополёвая, территория Военного городка.

Теплосети от ТЭЦ-4, Дзержинский вывод, Северо-Восточный вывод (головные участки), с 30 июля до 12 августа:

Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что до +23 градусов тепла ожидается в Новосибирской области.